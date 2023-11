Răsturnare de situație în cazul dublei crime de din Botoșani. Autorul este rudă cu cele ucise și a fost reținut Autorul dublei crime din comuna botoșaneana Manoleasa este nepotul femeii ucise și a fost reținut de polițiști in noaptea de luni spre marți, informeaza publicația locala Monitorul de Botoșani.”Autorul omorului, un barbat in varsta de 37 de ani, dintr-o comuna vecina, ruda cu victimele, a fost reținut asta-noapte”, au transmis anchetatorii, conform sursei citate.Potrivit unor surse judiciare, citate de publicația locala, autorul este din localitatea Ripiceni și este nepotul femeii ucise și var al minorei.Inițial, anchetatorii au transmis ca principalul suspect in acest caz era soțul femeii și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

