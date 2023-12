Stiri pe aceeasi tema

- Redactorul-sef adjunct al publicatiei Gazeta Sporturilor a ajuns in stare critica la spital, dupa un grav accident de circulatie. Bogdan Stamatoiu a intrat cu masina intr-un stalp, in apropiere de Cernica. Surse Observator sustin ca desi abia iesise din localitate, avea 110 kilometri la ora. Impactul…

- Redactorul-sef adjunct al Gazetei Sporturilor, Bogdan Stamatoiu, a fost implicat, miercuri, intr-un grav accident rutier produs in judetul Ilfov, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp de inalta tensiune.Inițial, informațiile erau ca la locul accidentului nu s-ar fi gasit urme de…

- Redactorul-sef adjunct al Gazetei Sporturilor, Bogdan Stamatoiu, a fost implicat, miercuri, intr-un grav accident rutier produs in judetul Ilfov, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp de inalta tensiune. Dupa ce Antena 3 CNN a difuzat informația ca la mijloc ar fi fost o tentativa…

- Madalina, o tanara de 23 de ani si mama a patru copii, a reclamat la Poliție faptul ca ar fi fost violata de un barbat, care i-a intrat in miez de noapte in casa, a legat-o de maini si de picioare si a agresat-o chiar in fata minorilor. Raportul medico-legal o contrazice.

- Rasturnare de situație! Medicii au efectuat autopsia șoferului de autocar care a cazut de pe podul din Italia. La puțin timp dupa tragedie s-a spus ca șoferului i s-ar fi facut rau și ar fi facut infarct, insa rezultatele autopsiei au aratat ca Alberto Rizzotto nu a avut nicio problema de sanatate.…

- Au trecut mai bine de doua luni de cand Shara a fost gasita moarta in casa unui tanar din Piatra Neamț. Anchetatorii au stabilit ca a fost vorba de o supradoza, iar in prezent șase polițiști sunt cercetați, fiind vorba despre primii agenți care au ajuns la fața locului.

- Pe 28 septembrie, dimineața, turiștii care se plimbau pe plaja din Mamaia aveau sa descopere trupul neinsuflețit al unei tinere, despre care ulterior s-a aflat ca este Laura Roșca, alias Dj Lalla, de 34 de ani. Anchetatorii aflați la locul faptei incepeau investigațiile, ulterior fiind aflate și concluziile…