Răsturnare de situație cu aderarea României la Schengen. De ce se teme Bulgaria Așa cum a fost prezentat la acel moment, data de 8 decembrie a fost un adevarat eșec pentru Bulgari și Romania, prn votul de neaderare la spațiul Schengen. Singurul stat acceptat la acel moment a fost Croația. Din pacate, cel puțin pentru Romania, votul a fost unul nedrept, dar poate și din cauza lipsei de […] The post Rasturnare de situație cu aderarea Romaniei la Schengen. De ce se teme Bulgaria appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

