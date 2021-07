Stiri pe aceeasi tema

- Intre 27 și 30 iunie 1941 a avut loc Pogromul de la Iași, unul dintre cele mai violente pogromuri din istoria evreilor din Romania, pregatit la ordinele directe ale lui Ion Antonescu și Mihai Antonescu și pus in practica de militari romani și germani, secondați de reprezentanți ai autoritaților publice…

- De astazi, timp de doua zile, la Iasi, se desfasoara actiunile comemorative care marcheaza 80 de ani de la Pogromul impotriva evreilor. La Universitatea “Alexandru I. Cuza” a fost organizata Conferința internationala ‘Iasi 1941-2021: Memorie, Asumare, Uitare’. Reprezentantul Special al Guvernului Romaniei…

- „Iesirea trenurilor din gara”, semnat de regizorul Radu Jude si istoricul Adrian Cioflanca, un documentar cutremurator, „o marturie necesara”, este lansat in cinematografele romanesti pe 18 iunie, conform news.ro Prima parte a filmului prezinta sute de marturii si declaratii, invinuiri facute…

- Lungmetrajul documentar ''Iesirea trenurilor din gara'', regizat de Radu Jude si istoricul Adrian Cioflanca, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 18 iunie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Iesirea trenurilor din gara" este un film de montaj compus in intregime…

- Dupa doua luni și cateva zile de la pronunțarea instanței de la Tribunalul Bistrița-Nasaud in dosarul pistolarului Filioglo Maxim, care a vrut sa-și ucida partenerul de “afaceri”, Malogolovenco Vadim pe numele sau, a fost redactata și motivarea. Din document reiese faptul ca, Filioglo și-a recunoscut…

- Constantin Tanase: De ce 16 mai 2012 nu e o zi de doliu pentru deputati (Arhiva Timpul, mai 2012) În ultimul timp, tot mai des simt necesitatea sa revin la unele texte ale mele de acum câtiva ani, pentru a le dovedi unora ca „atunci am avut dreptate”. În…

- Partidele politice actuale nu produc decat sistem mafiot actualizat. Implicarea brutal personala a președintelui Klaus Iohannis in aceasta direcție a dat un semnal indirect sub aspect statal. Exista astfel constituit la vedere (sic!)un comandament de control ocult privind desfașuratorul nu numai politic…

- Centrul Donatorilor voluntari de Celule Stem Hematopoietice (CSH) iși propune sa creasca gradul de informare și de conștientizare in randul populației cu privire la necesitatea dezvoltarii bazei de date cu voluntari potențiali donatori de celule stem hematopoietice in Romania. In acest fel putem fi…