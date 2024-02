Avertismentul unui analist economic. Adevărul despre fenomenul shrinkflation Potrivit expertilor fenomenul shrinkflation care se maifesta din ce in ce mai des si in Romania a devenit o sursa majora de stres cand mergi la cumparaturi. Totul a inceput cand prețurile au crescut pe intregul lanț de aprovizionare la nivel global. Pusi in aceasta situatie producatorii și comercianții au inceput sa caute solutii din ce in ce mai creative pentru a-și recupera pierderile, iar unele dintre metodele aplicate nu sunt deloc in favoarea cumparatorilor. Așa a aparut shrinkflation, o sursa majora de stres cand mergi la cumparaturi. Cu alte cuvinte, platești la fel, dar primești mai puțin… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

