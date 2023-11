Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a caștigat dramatic meciul cu FC Copenhaga, 1-0, in grupele Ligii Campionilor, dupa ce danezii au ratat un penalty la ultima faza. FC Copenhaga a ratat in ultima clipa șansa de a plecat cu un punct de pe Old Trafford, dupa ce atacantul Jordan Larsson (26 de ani) a executat slab un…

- Gigantul fotbalului britanic, Sir Bobby Charlton a murit la varsta de 86 de ani, conform unui comunicat al familiei si a unui anunt de pe pagina de Twitter a echipei Manchester United. „Cu mare tristețe impartașim vestea ca Sir Bobby a murit liniștit la primele ore ale zilei de sambata”, se arata intr-un…

- Cristina Belciu știe ce iși dorește de la barbatul de langa, mai ales daca este vorba despre inelul de logodna. Tanara spune ca s-a gandit la momentul in care va fi ceruta in casatorie, dar bijuteria trebuie sa fie neaparat speciala.

- Legendarul fotbalist englez Wayne Rooney (37 de ani) este, oficial, noul antrenor al formației Birmingham City, ocupanta locului 6 in Championship. Trupa din Birmingham a anunțat, zilele trecute, desparțirea de antrenorul John Eustace (43 de ani), iar locul acestuia pe banca tehnica a fost luat de Wayne…

- Actuala generație Volkswagen Golf este pe cale sa primeasca un facelift in viitorul apropiat. Am vazut, deja, o serie de imagini spion cu viitorul model surprins fara camuflaj, de unde am putut observa cateva diferențe estetice minore. Acum, au aparut imagini spion și cu versiunea de performanța a compactei…

- Pamantul se va transforma intr-un „mediu ostil lipsit de hrana și apa” cu temperaturi care ar putea ajunge pana la 70 de grade Celsius, avertizeaza oamenii de știința, care prezic un „viitor indepartat foarte sumbru” pentru omenire, potrivit Sky News.

- Crește tensiunea: NATO organizeaza cel mai mare exercițiu militar de la Razboiul Rece incoaceNATO va organiza anul viitor cele mai mari exerciții militare de la sfarșitul Razboiului Rece, cu participarea a peste 40.000 de soldați, a declarat sambata Rob Bauer, președintele comitetului militar al alianței."In…

- Strigatul sau de alarma vine ca urmare a esecului summitului G20 de la sfarsitul saptamanii trecute de a cere renuntarea la energiile fosile, contrar sperantelor mai multor analisti."Viitorul distopic este deja aicildquo;, a deplans luni comisarul ONU pentru Drepturile Omului, alertand asupra schimbarilor…