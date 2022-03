Rareș Bogdan și Bogdan Toader zic nu cenzurii! Dupa anunțul cum ca, mai direct, mai ocoliș, se atenteaza la dreptul la libera exprimare – mai ales in presa și pe rețelele de socializare – adica, nu mai avem voie sa spunem ca președintele, guvernul, aleșii sunt incompetenți ori corupți, puțini politicieni au sarit sa spuna ca astea inseamna cenzura, pumn in gura, incalcari flagrante ale democrației. Printre cei trei, patru, ori, cel mult numarabili pe degetele de la o mana, se numara Rareș Bogdan, europarlamentar PNL și Bogdan Toader, parlamentar PSD. Bogdan susține intr-o postare pe facebook ca va cere partidului din care face parte, dar și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

„Eu am reacționat in calitate de fost jurnalist și, de asemenea, in calitate de prim-vicepreședinte al unuia dintre cele trei partide de guvernamant și unul dintre liderii coaliției.Am solicitat colegilor mei din PNL, am vorbit de doua ori și cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, pentru a nu susține…

