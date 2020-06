Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela, Raed Arafat si Bogdan Despescu sunt asteptati marti seara sa anunte Ordonanta Militara cu numarul 9 prin care purtarea mastilor ar putea sa devina obligatorie în România. Autoritatile încearca sa ajunga la o întelegere cu producatorii locali, astfel încât…

- „Știți bine cat a fost luat in bașcalie acest interes național, acest patriotism. Acum, la greu, cred ca avem nevoie sa ne adunam in jurul simbolurilor naționale. Eu sunt in legatura cu dl ministru Vela. Am fost cel care a infiintat acest Comitet Național pentru Situatii speciale de Urgenta, ca vicepremier…

- ”Incercam sa aducem teste de biologie moleculara care sa poata fi facuta mai ales in aceste unitați care au echipamente de testare rapida moleculara. Ele au fost aprobate de Agenția Americana pentru Medicamente și Tehnologii, lunea trecuta. Incercam sa facem posibil cat mai curand diagnosticul molecular…

- Ministrul Sanatații a spus ca varful pandemiei de coronavirus din Romania este așteptat in partea a doua a lunii aprilie, atunci cand se estimeaza ca numarul romanilor infectați va ajunge la 10 mii de persoane.”Vor fi și cazuri grave. 10.000 de cazuri, dar depinde cum ajungem la aceasta cifra. Daca…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au prezentat, marți seara, conținutul celei de-a treia ordonanțe militare care extinde restricțiile de circulație pe teritoriul Romaniei. Printre acestea: se interzic deplasarile de la domiciliu, cu o serie…

- Realitatea.net transmite LIVE TEXT declarațiile autoritaților:Marcel Vela: Nu avem raspandire comunitara extinsa in Romania. Am reusit acest lucru pana acum.Masurile luate in prima zi sunt cele pe care le-am prezentat imediat. Acum se adauga alt set de decizii:Am emis mai multe ordine. Prevederile…

- Fostul vicepremier pentru securitatea naționala și ministru de Interne, Gabriel Oprea, atrage atemția ca Romania are nevoie de un efort național pentru a depași actuala criza."Masurile care au fost anunțate de Comitetul Național pentru Situații speciale de Urgența, de ministrul Marcel Vela,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat sustin marti, incepand cu ora 21,00, o declaratie de presa la sediul MAI. Declaratia de presa este transmisa de TVR, existand posibilitatea ca celelalte televiziuni sa preia semnalul. Declaratia este transmisa…