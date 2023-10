Stiri pe aceeasi tema

- Comisia europeana a anunțat saptamana aceasta o serie de masuri pe termen scurt, mediu și lung pentru a evita lipsa unor medicamente in aceast iarna și in anii viitori. In fiecare zi suntem obligați sa facem cercetari pentru a incerca sa asiguram continuarea tratamentelor efectuate de pacienți. Se incearca…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, ca atat timp cat este prim-ministru nu o sa accepte ca romanii sa fie in continuare „umiliti” de cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Ciolacu a reiterat ca, daca in decembrie Austria isi va folosi din nou dreptul de veto impotriva Romaniei, va ataca la…

- Parlamentul European (PE) va organiza o dezbatere și va adopta o rezoluție cu privire la parcursul european al Republicii Moldova, in sesiune plenara, in luna octombrie. Potrivit europarlamentarului Siegfried Muresan, presedintele Delegatiei Parlamentului European (PE) pentru relațiile cu Republica…

- Presedinta Comisiei Europene a pledat, miercuri, in discursul despre Starea Uniunii pe care l-a sustinut in fata Parlamentului European, pentru includerea neintarziata a Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen, apreciind ca cele doua tari au luat masurile potrivite impotriva migratiei si se comporta…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat azi, in timpul unei vizite la lotul 3 din Autostrada Focșani-Buzau (A7), ca ”exista discuții” cu PNL privind o posibila candidatura pe liste comune, la alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Participarea la alegerile din 2024 se negociaza anul acesta. Aflat…

- Comisia Europeana va introduce o noua taxa pentru industriile care polueaza intens. De la inceputul lui octombrie vor fi aplicate reguli mai stricte, pentru reducerea poluarii industriale. Uniunea Europeana va introduce reguli, pe diferite paliere, care sa ajute in lupta impotriva activitaților poluante…