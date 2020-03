Stiri pe aceeasi tema

- Europerlamentul PNL Rares Bogdan a avut, joi, o reactie vehementa dupa ce Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat. "Absolut inadmisibil sa te joci, sa faci jcuri politice. Dovedeste lipsa totala, totala de intelegere a fenomenului politic si de patriotism", a spus Rares Bogdan, la Digi Fm.…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, afirma, dupa ce Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat, ca este ”absolut inadmisibil sa te joci, sa faci jocuri politice”. ”Dovedeste lipsa totala, totala de intelegere a fenomenului politic si de patriotism”, a spus Rares Bogdan.Europarlamentul…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa lui Ludovic Orban, dupa ce premierul desemnat Florin Cițu și-a depus mandatul inainte de votul de investitura. „Inadmisibil....

- Al doilea premier desemnat din partea PNL sa formeze un guvern, Florin Cițu, și-a depus mandatul in plina epidemie de coronavirus și președintele Klaus Iohannis a acceptat. Dupa ce s-a intrat in faza II de COVID-19, a intrat și clasa politica in Faza III a crizei guvernamentale:PSD a spus…

- Rares Bogdan a avut o prima reactie dupa ce Florin Citu si-a depus madantul. "Inandmisibil", este mesajul lui Rares Bogdan. Reamintim ca Florin Cițu și-a depus mandatul de premier desemnat, inainte de votul din Parlament care era programat sa aiba loc joi, la ora 16. Pe 26 februarie,…

- O decizie batjocoritoare, o insulta, cea mai mare țeapa data romanilor de la Traian Basescu incoace - sunt cuvintele folosite de fostul ministru PSD-ist al Finanțelor Eugen Teodorovici dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca il desemneaza pe Florin Cițu pentru formarea noului Guvern.

- Dupa aproape patru ore de discutii, cu putin timp in urma s-au incheiat consultarile organizate de presedintele Klaus Iohannis cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat de premier, dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, si-a depus mandatul de premier desemnat. Intr-o…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, a dat asigurari ca sunt bani pentru pensii in buget, insa "gaura" pentru anul viitor este de 51 de miliarde de lei. "Aici vedeti incompetenta si iresponsabilitatea criminala a PSD. Au trecut o lege a pensiilor prin Parlament care arata un impact negativ pentru…