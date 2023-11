Rareș Bogdan, în Parlamentul UE: „Îi dau o veste proastă cancelarului Nehammer: Austria nu mai e imperiu!” Europarlamentarul liberal a lansat un atac virulent la adresa cancelarului Austriei, Karl Nehammer, caruia ii aduce aminte ca imperiul austro-ungar a apus de foarte mult timp. „Ii dau o veste proasta cancelarului Nehammer:Austria nu mai este imperiu. Au trecut vremurile cand imparateasa Maria Tereza le-a pus ciobanilor romani taxe așa de mari incat i-a alungat din Transilvania lor, peste munți, in Valahia, Ungaria are miliarde de euro suspendate din cauza nerespectarii statului de drept, Polonia la fel.Nu și Austria, care blocheaza accesul Romaniei și Bulgariei in Schengen și incalca Tratatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan subliniaza faptul ca Europa are acum posibilitatea de a pune capat abuzurilor și discriminarii la adresa cetațenilor romani și bulgari. O hotarare pozitiva ar reprezenta un semnal puternic de solidaritate și respect reciproc intre statele membre.„Excelențele voastre, ii dau o veste proasta…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la Bruxelles, ca in acest moment, fara exceptie, toti liderii social-democrati considera ca Romania si Bulgaria sunt indreptatite sa faca parte din Schengen. El a precizat ca a avut o discutie cu premierul spaniol Pedro Sanchez si este pe agenda presedintiei…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, luni, la Trilaterala Romania – Bulgaria – Grecia, la care au fost prezenti si reprezentanti ai Comisiei Europene. Aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen nu reprezinta o cerinta a celor doua state, ci este „pur si simplu un drept”, a declarat, luni,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat la Varna, in Bulgaria, ca toate procedurile pentru aderarea la spațiul Schengen ale Romaniei și Bulgariei au fost finalizate, iar acum urmeaza discuții la nivel european, inclusiv cu Austria și Olanda.”Eforturile din ultima perioada ale Bulgariei pentru a inchide…

- Presedinta Comisiei Europene a pledat, miercuri, in discursul despre Starea Uniunii pe care l-a sustinut in fata Parlamentului European, pentru includerea neintarziata a Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen, apreciind ca cele doua tari au luat masurile potrivite impotriva migratiei si se comporta…

- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…

- Ministrii Agriculturii din cele cinci state membre UE afectate in criza cerealelor ieftine din Ucraina - Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia - cer Comisiei Europene, intr-o noua scrisoare, sa modifice si sa extinda reglementarile care restrictioneaza importul de produse agricole ucrainene,…

- Ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, a declarat vineri ca Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sprijina extinderea, pana la finalul anului, a interzicerii de catre UE a importurilor de cereale din Ucraina catre acele tari, transmite Reuters. In luna mai, Uniunea Europeana a permis…