Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan anunta ca se va implica in campania electorala pentru alegerile locale, insa doar pentru acei candidati ai Partidului National Liberal care nu au fost membri ai PSD. „Il voi ajuta pe Nicusor Dan, ca si cand ar fi fratele meu, sa castigam alegerile”, spune Rares Bogdan,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, candidat PSD pentru un nou mandat, a declarat joi, la Antena 3, intrebata cine este mai periculos intre candidatul PMP Traian Basescu și candidatul PNL-USR-PLUS Nicușor Dan:„Guvernul. Imi pare rau sa spun. Cand nu poti, te dai la o parte. Dar ministerele sunt…

- Traian Basescu a negat in direct orice acuzație potrivit careia intrarea sa in cursa electorala ar reprezenta un avantaj pentru Gabriela Firea, iar el ar avea o ințelegere subterana cu actualul edil. ”Neg categoric orice ințelegere. In toata cariera mea politica, nu au existat ințelegeri facute pentru…

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, sustine ca liberalii au facut destul de multe concesii in negocierile cu USR-PLUS pentru candidatii la primariile de sector din Bucuresti, iar USR vine cu noi pretentii, scrie Adevarul. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a dezvaluit cum…

- Marcel Ciolacu a rabufnit dupa alianța PRO București 2020, fondata de Victor Ponta și Robert Negoița. Liderul PSD susține ca aceasta alianța reprezinta un ajutor direct pentru Nicușor Dan la Primaria Capitalei, insa Gabriela Firea ii va spulbera.

- Gabriela Firea susține ca viceprimarul Aurelian Badulescu a ajuns la conferința de presa in care s-a imbrancit cu Nicușor Dan pentru ca presa solicitase, cu o seara inainte, „puncte de vedere tehnice” la bilanțul pe care candidatul PNL-USR il facea a doua zi. Primarul general spune ca oricum Aurelian…

- Liderii PSD și Pro Romania, Marcel Ciolacu și Victor Ponta, au discutat marți despre candidați comuni la alegerile locale in București. Liderul Pro Romania a transmis ȘTIRIPESURSE.RO ca nu s-a luat nicio decizie pana acum.Surse din PSD au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca formațiunea nu ar…