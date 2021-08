Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan a comentat gafa ministru Finantelor Dan Vîlceanu care nu a știut cât este salariul minim pe economie, prim-vicepreședintele PNL afirmând ca „nu suntem la 'Cine stie câstiga' sau la 'Roata Norocului'. Acesta s-a declarat de asemenea convins…

- Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, nu știe cat este salariul minim din Romania. Intrebat intr-o conferința de presa in legatura cu acest subiect, Valceanu a afirmat ca salariul minim net este de circa 1.600 lei și cel brut este de 2.380 lei. Rep: Aveți idee cat este salariul minim in mana? Dan…

- Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, nu știe cat este salariul minim din Romania. Acesta a raspuns unui jurnaliste, in cadrul unei conferințe de presa, ca salariul minim net este de circa 1.600 lei, iar cel brut de 2.380 lei, scrie economedia.ro . Iata dialogul cu pricina: Ziarista: Aveți idee…

- Dan Vilceanu a fost numit, miercuri, 18 august, ministru al Finanțelor Publice. Imediat dupa investitura, oameni din politica au ieșit public sa arunce cu critici la adresa liberalului care și-a inceput cariera in PSD. Noul ministru de Finante a comentat faptul ca, inainte de a fi membru PNL, a fost…

- Dan Vilceanu, noul ministru al Finanțelor Publice, susține ca datoria publica a Romaniei, care a crescut cu peste 10% in doar un an, va scadea odata cu creșterea produsului intern brut. Vilceanu susține ca banii imprumutați de Guvern se duc la investiții, nu la plata salariilor și pensiilor. Cel…

- Marți seara, tabara lui Florin Cițu s-a intalnit la Vila Lac.”S-a convocat BPN statutar. Va fi la 10:30.Am incercat sa il convoace actualul președinte al partidului, dar nu a dorit. Noi consideram ca Romania trebuie condusa. Il vom valida pe Dan Vilceanu pentru funcția de ministru al Finanțelor. In…

- Florin Cițu și tabara sa l-au pus in fața faptului implinit pe Ludovic Orban, președintele partidului! Prin secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a fost convocat, prin SMS, Biroul Politic National (BPN) al partidului, sedinta fiind programata miercuri, la ora 10.30. Rareș Bogdan a…

- Premierul Florin Citu a anuntat sambata ca il sustine pe Dan Valceanu pentru functia de ministru al Finantelor Publice. Dan Vilceanu a fost ales in iulie presedinte al PNL Gorj. La acel moment, Citu declara: ”Dan este prietenul si colegul meu, de cand am intrat in Parlament, in 2016”. ”Felicitari! Dane,…