- Pentru prima oara, liderul liberalilor Nicolae Ciuca nu exclude un candidat comun PNL-PSD la prezidențiale. Ciuca a declarat, luni, la Jurnalul de Seara de la Digi24 , ca, in ceea ce privește posibilitatea unui candidat comun cu PSD la alegerile prezidențiale, „e cat se poate de onest fața de electorat…

- Liderii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, vor anunta, azi, la ora 19.00, decizia in privinta organizarii alegerilor din acest an. In aceasta dimineata, la Palatul Victoria, a avut loc si o sedinta a coalitiei de guvernare pe tema calendarului alegerilor si a unor eventuale comasari, in cadrul…

- UPDATE 10:40 - "Trebuie sa afle colegii de partid de la noi (deciziile luate - n.r.). Vom avea o Coalitie dupa intalnirele de la 16.00, iar de la 19.00 ii veti avea in fata pe presedintii celor 2 partide. Veti afla dupa ce afla colegii nostri. Nu e corect ca ai nostri colegi sa afle (din presa- n.r.)",…

- Discutiile din coalitie nu s-au blocat, dar nici nu s-a ajuns la un consens privind comasarea alegerilor din cauza ”specificului fiecaruia”, a declarat, marți, premierul Marcel Ciolacu. Pe de alta parte, premierul Ciolacu spune ca suprapunerea mai multor alegeri ar putea mai mult sa incurce decat sa…

- PSD și PNL discuta de luni de zile cum sa caștige cat mai multa putere dupa cele patru randuri de alegeri care sunt anul acesta, cum sa aiba impreuna cat mai multe primarii de orașe mari și cat mai multe consilii județene și locale.Pe scurt, cum sa scoata din ecuația mare USR și sa anihileze efectul…