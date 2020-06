Rareș Bogdan: Doar 36% dintre români mai susțin restricțiile! Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a apreciat, marți, la Digi24 ca prelungirea starii de alerta este o masura care poate dauna electoral PNL-ului, insa președintele Klaus Iohannis a ales aceasta cale intre „voturi” și „responsabilitate”. „Eu ma astept la foarte multa responsabilitate si de la stanga esichierului politic. Avem cateva cazuri triste ca Israelul, unde dupa […] The post Rareș Bogdan: Doar 36% dintre romani mai susțin restricțiile! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

