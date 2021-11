Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat ca o alianța cu PSD ar duce la o majoritate stabila, iar PSD are “specialiști, oameni care au mai fost miniștri”, cu care se poate “incropi o coaliție care sa iși atinga obiectivele stabilite”. Daniel Fenechiu a anunțat ca ședința de luni a Biroului Politic Național…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la nicio zi dupa prima intalnire cu liberalii pentru formarea unui nou guvern, ca, in opinia sa, “in acest moment de rascruce al Romaniei”, PNL și PSD nu au alta soluție politica decat o alianța la guvernare. “Ieri (joi – n.r.), am avut prima intalnire…

- Rareș Bogdan, care nega orice alt nume de premier in afara lui Florin Cițu, a declarat, joi seara, ca acesta a ales sa se retraga din aceasta cursa deoarece “a facut o mișcare salutara și extrem de inteligenta”. ”A fost o analiza extrem de serioasa in care președintele PNL a dovedit maturitate, iar…

- Președintele USR Dacian Cioloș a reiterat in Parlament, dupa votul impotriva guvernului propus de el, ca fromațiunea va intra din nou in coaliția de guvernare, alaturi de PNL și UDMR, daca Florin Cițu nu va mai fi premier. Guvernul Dacian Cioloș a obținut doar 88 de voturi in Parlament. Liderul USR…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, imediat dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, ca, din punctul de vedere al PSD, “nu se poate crea o majoritate pentru un guvern stabil”, ci mai degraba o majoritate pentru alegeri anticipate. Delegația PSD a ieșit de la consultarile cu președintele…

- Ludovic Orban a pierdut președința Partidului Liberal in fața lui Florin Cițu. Extrem de dezamagit de rezultat, Orban s-a ținut de cuvant și, de pe scena Congresului a anunțat ca iși va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. De altfel, a spus inca din campanie ca cine pierde pleaca…

- Premierul Florin Cițu va merge in Parlament cu ministri PNL și UDMR și spune ca aceasta este singura soluție in cazul in care USR PLUS nu renunța la moțiunea de cenzura. Cițu recunoaște ca nu ar mai putea sa stea la aceeași masa cu USR PLUS dupa ce aceștia au incercat sa dea jos Guvernul, […] The post…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș nu va fi prezent la discuțiile pe care Dan Barna le va avea marți dupa-amiaza la Cotroceni, la ora 16, pe tema crizei din coaliția de guvernare. Dacian Cioloș, care este și președintele grupului Renew Europe, are o vizita de lucru la Palatul Elysee, cu Emmanuel…