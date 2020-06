Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, pe 21 iunie, pe cerul Romaniei s-a putut vedea, parțial, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice din ultimii ani: Eclipsa inelara de Soare care, in țara noastra, ca aparea ca eclipsa parțiala.

- Suprapunerea Lunii noi peste Soare aduce entuziasm, initiativa, tentinda de a cauta placerea si de a ceda impulsivitatii si nelinistii. De aceea este indicat sa ai rabdare, sa fii precaut si sa ai o atitudine responsabila. Ai nevoie de flexibilitate si deschidere pentru a te adapta noilor schimbari…

- Complexul Astronomic Baia Mare va organiza observatii pentru public cu ocazia eclipsei partiale de Soare, a informat, marti, institutia intr-un comunicat, remis, AGERPRES. “Intrucat urmatoarea eclipsa solara inelara se va produce doar peste un an, pe 10 iunie 2021, eclipsa solara partiala din 21 iunie…

- Complexul Astronomic Baia Mare invita doritorii la observații astronomice duminica 21 iunie, dimineața, intre orele 8.00 – 9.00, cu ocazia eclipsei inelare de Soare, vizibila in Romania ca eclipsa parțiala. ”Intrucat urmatoarea eclipsa solara inelara se va produce doar peste un an, pe 10 iunie 2021,…

- A doua eclipsa de Luna prin penumbra din acest an se va produse vineri seara și va fi vizibila și din Romania. Maximul acesteia va avea loc la ora 22 si 25 de minute, cand aproape jumatate din discul Lunii se va afla in penumbra Pamantului. O eclipsa de Luna se produce intotdeauna in momentul fazei…

- In fiecare an, de la mijlocul lunii aprilie si pana la mijlocul lunii mai are loc ploaia de stele cazatoare Eta Aquaride. Meteorii din acest curent provin din coada cometei Halley, fiind pe orbita in jurul Soarelui. Meteorii provin din Eta Aquarii, una dintre cele mai luminoase stele din constelatia…

- Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu a anuntat ca in urmatoarele doua nopți, marti spre miercuri si miercuri pe cer se vor putea observa mai multe stele cazatoare decat in mod obișnuit. Nu este nevoie de un telescop, pentru ca spectacolul astral poate fi observat cu ochiul liber. „In luna aprilie,…

