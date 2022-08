Stiri pe aceeasi tema

- Seceta care a lovit Europa ar putea fi cea mai grava din ultimii 500 de ani. Comisia Europeana (CE) a avertizat despre acest lucru, transmite RIA Novosti. „Actuala seceta pare sa fie cea mai grava din ultimii 500 de ani. Aceasta este prima evaluare, trebuie sa confirmam datele la sfirșitul sezonului”,…

- Seceta din 2022 care nu a iertat nici Romania, poate fi considerata cea mai grava din ultimii 500 de ani. O spune un cercetator din cadrul Comisiei Europene. 60 la suta din teritoriul Uniunii Europene si al Marii Britanii se afla fie sub avertismente de seceta, fie sub alerta. In luna august a.c., seceta…

- Seceta cu care se confrunta aproape 50% din teritoriul UE afecteaza puternic agricultura și producția de energie și ridica probleme majore in alimentarea cu apa a populației, arata datele obținute de Comisia Europeana și preluate de Sky News.Din Franța pana in Romania, din vestul Germaniei pana in sudul…

- Cresterea temperaturilor usuca culturile de porumb din intreaga Europa, ultima dovada a unei crize care afecteaza totul de la transporturile fluviale pe Rin si pana la culturile de masline din Spania. Semanat primavara, porumbul este afectat de lipsa de precipitatii pe masura ce Europa se lupta cu valuri…

- Jumatate din teritoriul Uniunii Europene este expus riscului de seceta, au avertizat specialistii Comisiei Europene, care au precizat ca Franta, Romania, Spania, Portugalia si Italia se vor confrunta, probabil, cu o scadere a randamentului culturilor. Potrivit unui comunicat al Reprezentantiei in Romania…

- Potrivit unui comunicat al Reprezentantiei in Romania a Comisiei Europene, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a publicat, luni, raportul sau intitulat „Seceta in Europa – iulie 2022”, care prezinta o evaluare a situatiei privind seceta din Europa, pe baza activitatii Observatorului european al secetei.…

- Schimbarile climatice au impins vremea din Europa de Vest in circumstanțe fara precedent, iar unele parți din Portugalia și Spania au fost cuprinse de cele mai secetoase condiții din ultimii peste o mie de ani, potrivit unor noi cercetari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comisia Europeana a propus refacerea ecosistemelor deteriorate și readucerea naturii in intreaga Europa, de la terenuri agricole și mari la paduri și medii urbane. De asemenea, Comisia propune, de asemenea, reducerea cu 50 % a utilizarii pesticidelor chimice și a riscului aferent acestora pana in 2030.…