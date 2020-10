Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat, marți, ca la nivel national 344 de școli, licee și gradinițe fac cursuri exclusiv online, in timp ce 4.838 de unitați de invațamant sunt in scenariul 2- cursuri online și cursuri cu participare fizica, prin rotație. Situația anunțata marți de Ministerul Educației: • 12.474…

- 12.945 de școli fac activitați cu copiii in scenariul verde, 4.406 in scenariul galben, iar elevii din 305 nu merg la școala, unitațile școlare fiind in scenariul roșu și au activitați exclusiv online, a anunțat, luni, Ministerul Educației, anunța mEDIAFAX.Conform datelor transmise Ministerului…

- Ministerul Educației și Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel național, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ.Prin urmare, astazi, 21 septembrie, in conformitate cu datele…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a anunțat, joi, ca in 300 de unitați de invațamant din intreaga țara se aplica scenariul roșu sau 3, cu participarea online a elevilor și preșcolarilor la cursuri. Cifra este cu 37 mai mare decat cea anunțata duminica, inainte de inceperea anului școlar. Potrivit…

- Un numar de 12.610 unitati de invatamant din Romania vor incepe anul scolar 2020 – 2021 in scenariul 1, 4.892 in scenariul 2, 238 in scenariul 3, iar 7 unitati in scenarii mixte (2 si 3), informeaza vineri Ministerul Educatiei si Cercetarii. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții MEC,…