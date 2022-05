Stiri pe aceeasi tema

- "Creșterea prețurilor de consum din Romania este o creștere a costurilor de producție, in special a prețurilor la energie. Tot pe partea de costuri se adauga adancirea sincopelor din lanțurile de aprovizionare internaționale (...). A fost un inceput de panica calmat, dar a durat vreo doua saptamani…

- Cresterea ingrijorarilor cu privire la securitatea energetica si schimbarile climatice va face ca in 2022 noile capacitati pentru productia de energie regenerabila sa inregistreze un avans record, a estimat miercuri Agentia Internationala a Energiei (IEA).

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind aplicarea de sanctiuni economice in raspuns la „actiunile neprietenoase ale anumitor state straine si organizatii internationale”, a anuntat marti Kremlinul, informeaza ria.ru .

- Creșterea prețurilor la alimente și energie, inrautațita de razboiul din Ucraina, ar putea dura pana la sfarșitul anului 2024 din cauza perturbarilor in comerț și producție, a anunțat marți Grupul Bancii Mondiale. Creșterea prețurilor la energie, care a atins cea mai mare cota de la criza petrolului…

- Razboiul din Ucraina e, de fapt, intrarea intr-o noua lume – confruntarea geopolitica intre sisteme sociale diferite si intre marile economii e abia la inceput. UE e prinsa pe picior gresit – toate marile ei proiecte sunt dependente de resursele controlate de adversarii sistemici: Rusia si China. Interviu…

- Cresterea preturilor a survenit dupa ce presedintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia va incepe sa vanda gaze catre tarile ”neprietenoase” in ruble, pretul britanic pentru livrarea in ziua urmatoare crescand cu 11,8% pentru a incheia ziua la 246,00 pence pe unitate termica, in timp ce pretul pentru…

- Creșterea prețurilor a devenit o problema reala in intreaga lume. Putem cauta sursele inflației aproape peste tot, dar lumea acorda atenție in principal creșterii prețurilor la energie – arata, intr-o analiza de piața, preluata de financialintelligence.ro, casa de brokeraj pe burse internaționale XTB…

- Ca urmare a razboiului declanșat in Ucraina de catre Rusia, industria auto a intrat intr-o noua perioada de criza. Unii producatori, precum Volkswagen și Audi, au fost nevoiți sa opreasca temporar producția de mașini la uzinele din Europa din cauza lipsei de componente esențiale provenite chiar din…