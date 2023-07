Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de internet in roaming a crescut, in 2022, de 20 de ori in cazul utilizatorilor din Republica Moldova gazduiti in roaming in Romania, respectiv de aproape 3 ori, in cazul utilizatorilor din Romania gazduiti in roaming in Republica Moldova, potrivit Raportului comun dupa primul an de aplicare…

- Peste 730.000 de utilizatori din Romania au la dispoziție conexiunea 5G, la nivelul intregii țari existand peste 1.200 de statii de baza cu aceasta tehnologie, dupa cum a declarat Cristin Popa, director executiv Monitorizare si Control in cadrul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca l-a demis din funcție pe șeful Autoritații Naționale a Vamilor Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca l-a demis din funcție pe șeful Autoritații Naționale a Vamilor. De asemenea, spune ca a luat act de demisiile șefilor ANAF și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.…

- "Eu nu mai sunt in politica de 8 ani. (...) Eu am fost intrebat, m-am analizat, am avut o discutie acasa si mi-am asumat aceasta responsabilitate. Cred ca competentele, aptitudinile mele - si stiti foarte bine ca si in Parlament am colaborat cu toate partidele politice - imi permit sa pot sa gasesc…

- Sistemul vamal al Republicii Moldova va fi aliniat la standardele Uniunii Europene. Executivul a aprobat, la inițiativa Ministerului Finanțelor, ratificarea Acordului intre Republica Moldova și Uniunea Europeana privind participarea țarii noastre la Programul „Vama” al UE pentru cooperare in domeniul…

- Guvernul a aprobat astazi numirea lui Sergiu Gaibu in funcția de director al Agenției Naționale pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI). Gaibu a fost numit in aceasta funcție pe o perioada de 4 ani.

