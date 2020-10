Raport: Hackerii au devenit tot mai sofisticați în ultimul an Atacatorii cibernetici au devenit tot mai sofisticați in ultimul an și folosesc tehnici care ii fac mai greu de detectat, fiind capabili sa amenințe și cele mai experimentate ținte, arata Digital Defense Report realizat de Microsoft. Pe langa faptul ca atacurile devin mai sofisticate, amenințarile arata preferințe clare pentru anumite tehnici, cu schimbari notabile orientate catre colectarea de date de identificare și ransomware, precum și un accent din ce in ce mai puternic pe dispozitivele Internet of Things (IoT). Printre cele mai semnificative statistici privind aceste tendințe sunt urmatoarele:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a lansat un nou raport anual, Digital Defense Report , care analizeaza tendințele de securitate cibernetica ale anului trecut. Acest raport dezvaluie faptul ca atacatorii cibernetici au devenit tot mai sofisticați in ultimul an, folosind tehnici care ii fac mai greu de detectat și care amenința…

- Digital Defense Report, raportul anual Microsoft care analizeaza tendințele de securitate cibernetica ale anului trecut, dezvaluie ca atacatorii cibernetici au devenit tot mai sofisticați in ultimul an, folosind tehnici care ii fac mai greu de detectat și care amenința chiar și cele mai experimentate…

- Politia ucraineana si-a inchis temporar miercuri site-ul de internet, asupra caruia preluasera controlul persoane necunoscute, transmite Reuters. Hackerii au publicat informatii false, potrivit Agerpres.CITEȘTE ȘI: Medicamentul care trateaza foarte eficient infecțiile și durerile de gat: Este…

- Consiliul National al Elevilor a transmis, duminica, ca nu se poate face educatie online, fara acces la internet, iar peste 800.000 de elevi nu au acces la un dispozitiv conectat la internet.Citește și: Prima piata agroalimentara cu produse exclusiv romanesti certificate se inaugureaza in Capitala”Pe…

- Noua editie cuprinde modificari si actualizari importante ale unora dintre tehnologiile web, in conformitate cu progresul in domeniu din ultimii doi ani. Prima ediție, lansata in decembrie 2018, in scurtul interval de la aparitie, a avansat continuu in topurile “all time” referitoare la principalele…

- Dezvoltatorii de spatii de birouri se adapteaza noilor realitati, in contextul pandemiei, si implementeaza in cadrul cladirilor solutii care permit integrarea muncii de acasa in activitatea companiilor.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, in Parlament, ca in școli va fi necesar portul maștii pentru elevi, pentru profesori și pentru personalul auxiliar, iar acolo unde este nevoie sa fie montate desparțitoare de plexiglas in clase. “In școli este clar ca va fi necesar portul maștii pentru elevi,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, in Parlament, ca in scoli va fi necesar portul mastii pentru elevi, pentru profesori si pentru personalul auxiliar, iar acolo unde este nevoie sa fie montate despartitoare de plexiglas in clase. “In scoli este clar ca va fi necesar portul mastii…