Peste 60.000 de tone de deseuri nucleare radioactive sunt in prezent stocate in facilitati provizorii in Europa, in timp ce capacitatile de stocare a acestora au ajuns la limita si nu au fost inca elaborare solutii pe termen lung, se arata intr-un raport prezentat miercuri de Fundatia Heinrich Boell din Germania, afiliata Partidului Verzilor, relateaza agentia DPA. Centralele atomoelectrice ofera pentru multe state europene o sursa importanta de energie, dar in acelasi timp si controversata. Sustinatorii energiei nucleare o considera o buna alternativa fata de combustibilii fosili poluanti, in…