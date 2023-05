Raport: Europa înfiinţează mai multe startupuri ca oricând în domeniul tehnologiei Din cele 353 de companii ”unicorn” din regiune, 221 au infiintat 1.171 startupuri bazate pe tehnologie, in conditiile in care angajatii acestor firme au plecat sa-si lanseze propriile intreprinderi, a spus Accel, citand datele Dealroom. Un raport similar al companiei de anul trecut a aratat ca, din 344 de unicorni sustinuti de capital de risc, 201 au condus la crearea a 1.018 noi startupuri. Cele mai mari exemple de companii ale caror foste talente au continuat sa infiinteze noi companii includ Spotify, care a dat nastere la 32 de companii noi, Delivery Hero, care a generat 32 si Criteo, din care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

