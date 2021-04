Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 9,12 cazuri la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de luni, 28 martie, cand era 8,51. Capitala raporteaza o rata de incidența de putin peste 7 la mie, dupa cel mai mare numar de cazuri noi, de peste 1.300. Romania inregistreaza…

- Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,22 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, dupa ce acum o zi cifra era 5,67, a anuntat, marti, Grupul de Comunicare Strategica.Rate mari de infectare sunt si in judetele: Ilfov – 7,47, Timis – 6,14, Cluj – 5,05, Brasov – 4,67, Hunedoara 4,21,…

- Judetul Timiș inregistreaza in continuare cea mai mare rata de infectare din tara, 5,90 de persoane la mia de locuitori, in creștere fața de ieri, 17 martie (5,84). Bucureștiul a raportat peste 1.000 de cazuri de COVID, ramanand pe primul loc la nivel national in privinta noilor imbolnaviri.Romania…

- Judetul Timiș inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 5,90 de persoane la mia de locuitori, in creștere fața de miercuri, 17 martie (5,84). In „zona roșie” se gasesc in acest moment noua județe. In schimb, Bucureștiul a raportat cele mai multe cazuri noi, peste 1.000. Romania inregistreaza…

- Bucureștiul și 7 județe se afla in scenariul roșu, județele nou-intrate fiind Alba și Constanța. In scenariul rosu se afla Bucureștiul, cu 4,24 cazuri la mie și judetele Alba, cu o incidenta de 3,03 cazuri de infectari cu Sars-CoV-2 la mia de locuitori, Brasov – 4,11, Cluj – 3,83, Constanța – 3,02,…

- Capitala intra in zona rosie Capitala intra de vineri în zona rosie cu o incidenta de 3,05 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. În scenariul rosu se mai afla judetele Brasov cu o incidenta de 3,25 cazuri de infectari…

- Timiș a inregistrat, sambata, o rata de infectare cu coronavirus de 3.61 la mia de locuitori, conform bilanțului prezentat de autoritați. Acesta este singurul județ din Romania ramas in scenariul roșu. Bucureștiul (1.94) și județele Alba (2.08), Brașov (2.04), Cluj (245), Hunedoara (1.67), Ilfov (2.13),…

- Meteorologii au emis Cod galben privind intensificari ale vantului, in 28 de judete din centrul si nord-vestul tarii, dar si in zona montana. Atentionarea va fi in vigoare incepand de joi dimineata. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind intensificari…