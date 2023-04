Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 32 miliarde lei au fost pierdute in 11 ani de bugetul de stat al Romaniei din cauza contrabadei cu tutun, arata un raport al platformei StopContrabanda.ro, cu ocazia Zilei Nationale impotriva Traficului Ilicit. Conform Strategiei Nationale de Aparare a Tarii 2020 -2024, contrabanda este…

- In primele 3 luni ale anului 2023, autoritațile au capturat peste 31 de milioane de țigarete, de 6 ori mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, mai multe rețele de producatori și comercianți ilegali de tutun, inclusiv in mediile online, au fost descoperite și destructurate. Un…

- Peste 1,85 miliarde de țigarete de contrabanda au fost consumate in Romania in 2022**, deși nivelul traficului ilicit a fost cel mai redus din ultimii 15 ani. In primele 3 luni ale anului 2023, autoritațile au capturat peste 31 de milioane de țigarete, de 6 ori mai mult decat in aceeași perioada a anului…

- Razboiul din Ucraina a declansat o cursa a inarmarii in statele invecinate. Romania intentioneaza sa isi modernizeze bratul de lupta cu avioane americane F-35. Oficialii apararii din Romania spun ca intentioneaza sa cumpere avionul de vanatoare stealth F-35, fabricat in SUA, ca parte a unei revizuiri…

- Comisarul european pentru Piața Libera, Thierry Breton, a afirmat in cadrul unei vizite la București ca, in opinia sa, Romania va putea juca un rol mai important in industria de aparare, aratand ca Europa se va dota cu un „scut cibernetic”.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, marti, ca „gaura la bugetul de stat” nu este in niciun caz de 20 de miliarde lei, iar incetinirea colectarii veniturilor se ridica la 4,7 miliarde lei fata de ce era programat, adaugand ca este bine ca statul sa ia masuri de consolidare bugetara pe partea…

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la pensiile speciale, ca in cazul in care luam ad-litteram tot ceea ce este asumat in PNRR, atunci „depopulam Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, Justitia, toate Serviciile din Romania". Liderul PSD a mai precizat ca, „saptamana viitoare, coalitia are obligatia…

- Doua treimi dintre statele Uniunii Europene au interzis deja creșterea animalelor doar pentru blana, iar pe lista se regasesc inclusiv țari cu tradiție in industria modei și a produselor de lux, precum Franța și Italia, dar care au ințeles ca blanurile naturale nu mai reprezinta valorile actuale.…