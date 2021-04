Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile imobiliare realizate in Romania in primul trimestru din 2021 au ajuns la 98 milioane de euro, in scadere cu 19% fata de volumul tranzactionat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului trimestrial al companiei de consultanta imobiliara CBRE, potrivit news.ro. “Investitiile…

- Investițiile imobiliare realizate in Romania in primul trimestru din 2021 au totalizat 98 milioane de euro, in scadere cu 19% fața de volumul tranzacționat in aceeași perioada a anului trecut, potrivit raportului trimestrial al CBRE , liderul pieței de consultanța imobiliara. Cladirile de birouri din…

- Portofoliul vandut de Portico Investments cuprinde sase proiecte de retail, localizate in Tulcea, Resita, Ramnicu Valcea, Drobeta-Turnu Severin, Barlad, fiind inchiriate de Lidl, Penny Market, MOL Romania, Jysk, Altex, Ingrimar, Adidas, Romstal si Pepco, cu o suprafata inchiriabila totala de 16.312…

- Echipa de cercetare MedLife a analizat un nou lot de 94 de probe provenite de la pacienți infectați cu SARS-CoV-2, dintre care 88 conțin tulpina britanica a coronavirusului, ceea ce indica o prevalența de 94% pe lotul analizat, se arata intr-un comunicat Medlife. Pe de alta parte, specialiștii anunța…

- Federatia Romana de Rugby anunta, pe site-ul sau oficial , ca a depus la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene documentele pentru obtinerea unor fonduri de 18 milioane de euro in vederea construirii de baze sportive in perioada 2021-2025. Bazele sportive propuse prin interventie vor a fi…

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, țintește creșterea echipei cu 40 de noi angajați in 2021, la peste 80 de salariați, in…

- Piața spațiilor de birouri din București s-a intors anul trecut la nivelul din 2015 și a inregistrat in 2020 un volum total de tranzacții de aproximativ 240.000 mp, arata datele CBRE . Dezvoltatorul local One United a fost, alaturi de fondurile de investiții Immofinanz și Globalworth, printre cei mai…

- Volumul investițiilor imobiliare din Romania a totalizat 588,5 mil. euro in 2020*, jumatate din valoarea realizata in 2019, dar similara cu cea din 2015, un an de reincepere a dezvoltarii pieței imobiliare, arata raportul de research CBRE Romania Real Estate Market Outlook . In 2021, Romania continua…