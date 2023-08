Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian asupra capitalei Ucrainei in primele ore ale zilei de joi a facut trei morti, printre care doi copii, au anuntat primarul orasului Kiev, Vitali Kliciko, si autoritatile militare, noteaza AFP. „Trei persoane au murit si patru au fost ranite in districtul Desnianskii”, a scris administratia…

- Asociația Divers in parteneriat cu Asociația Suryam invita cu drag toți copii la Casuța de Joaca cu ocazia Zilei internaționale a Copilului in Cupola din Cetate in data de 1 iunie, intre orele 15:00 – 18:00. Copii se vor bucura de activitați handmade și jocuri in aer liber sau in interiorul Cupolei.…

- Ștefan Mihalache alias Connect-R uimește din nou. In ultimii ani artistul și-a deschis adesea sufletul in fața marelui public și a vorbit deschis despre problemele din casnicie și viciile sale. Iar sambata a mai aruncat o serie de declarații-bomba, cu ocazia lansarii carții sale, intitulata „Din livada…

- Un grup de migranti, printre care femei si copii, blocat de mai multe zile la frontiera polonezo-belarusa. Un grup de migranti, printre care femei si copii, ramane blocat la granita polonezo-belarusa, a anuntat luni politia de frontiera poloneza, acuzata de activisti ca nu ii lasa pe acesti migranti…

- Connect-R este unul dintre marii artiști ai Romaniei, care și-a construit o cariera muzicala impresionanta. Cunoscut ca fiind un om extrem de sincer, cantarețul și-a deschis recent sufletul in fața publicului și a vorbit deschis despre viciile sale. Cum a reușit sa scape de ele. Connect-R, dezvaluiri…

- Cea de-a XI-a editie a Festivalului de muzica si cultura urbana "Femei pe Matasari" aduce in Capitala, de vineri pana duminica, concerte, spectacole de teatru, un targ de produse artizanale si design contemporan, workshop-uri si activitati pentru copii.

- In calitate de medic și expert in nașteri, ea a asistat la venirea pe lume a mii de copii. De asemenea, a trecut prin moartea fostului ei soț, iar unii dintre cei cinci copii ai sai au murit și ei.