Rapid a invins-o, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe FC Botosani, intr-un meci din etapa a treia a play-out-ului Ligii 1. A fost prima partida oficiala pe noul stadion Rapid – Giulesti. In minutul 10, slovacul Vojtus a deschis scorul. Oaspeții au replicat in minutul 14, cand Papa l-a pus la incercare pe portarul giuleștenilor. Sefer a dus scorul la 2-0, in minutul 61, acesta marcand din lovitura libera. Gazdele au primit penalty, in minutul 78, in urma unui fault comis de Dican asupra lui Ionița. Albu a transformat lovitura de pedeaspa, stabilind scorul final. Rapid ocupa locul…