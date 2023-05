Rapid – CFR Cluj 3-1. Șanse mici pentru campioană să-și apere trofeul (Video) Rapid a invins-o pe CFR Cluj intr-un meci disputat luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, in etapa a sasea din play-off-ul Superligii. Meciul a inceput tare, iar gazdele au primit penalty in minutul 7, dupa ce Ionița a cazut in careu. Dugandzic a transformat lovitura de pedeapsa, deschizand scorul. Gazdele au continuat sa atace, iar in minutul 12, Kait a dus scorul la 2-0, cu un șut de la 22 de metri. Oaspeții au redus din diferența trei minute mai tarziu. Braun a centrat de pe stanga, iar Janga a trecut pe sub mingea care a intrat in poarta. CFR Cluj a cautat golul egalizator, iar in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB au remizat, duminica, scor 1-1, in Gruia, in etapa a treia din play-off-ul Superligii. Meciul a inceput tare, iar in primul minut ardelenii au cerut penalty, reclamand ca Iulian Cristea a atins balonul cu mana in interiorul careului. Campioana en-titre a Romaniei a deschis scorul in…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc astazi, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un meci contand pentru etapa a 2-a din play-off-ul Superligii. GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele foarte importante. Inainte de startul partidei, voleibalistii de la…

- CFR Cluj și Rapid inchid runda inaugurala a play-off-ului, astazi, de la ora 19:00. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și va fi televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. CFR Cluj - Rapid, live de la 19:00 Click AICI pentru statistici CFR Cluj - Rapid, echipe probabile:…

- CFR Cluj și UTA se intalnesc in etapa #28 din Superliga. Partida se joaca de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Rezultatele etapei #28 din Superliga CFR Cluj - UTA, live de la ora 17:00 Click AICI pentru statistici CFR Cluj - UTA, echipele…

- Stadion: Rapid Au marcat: Dugandzic ’66 (penalti) si Boldor ’68 (autogol) Rapid: H. Moldovan – Belu Iordache, Sapunaru, Iacob, Junior Morais – Al. Ionita (Papeau ’58), A. Albu, Ciobanu (Emmers ‘9) – Sefer (Panoiu ’57), Dugandzic (Luckassen ’85), Costache (Bamgboye ’85). Antrenor: Adrian Mutu. Chindia…

- Formatia Rapid a remizat, vineri seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a 26-a a Superligii. Rapidistul Dugandzic a ratat un penalti in minutul 86. CS Mioveni: Greab – Sno (Radescu "74), Garutti, Scarlatache, Marquinhos Pedroso – Panait (Lepistu "46), Lixandru –…

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio cu scorul de 1-0, joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, in prima mansa a play-off-ului pentru optimile de finala ale Conference League. Gazdele au inceput tare, iar in minutul 8 Milinkovic Savic a șutat din cațiva metri, dar Scuffer a avut o parada extraordinara. Din…