Raoul a inregistrat vocea pentru mesajele Politiei de pe strazi! Indeamna romanii sa stea in case! Raoul a inregistrat vocea pentru mesajele Politiei de pe strazi! Indeamna romanii sa stea in case! Autoritatile iau toate masurile necesare in aceste zile pentru a-i face pe romani sa respecte masurile de izolare la domiciliu. Masuri menite sa opreasca raspandirea epidemiei de COVID-19. Incepand de seara trecuta, masinile Politiei circula prin Bucuresti indemnand cetatenii, prin portavoce, sa respecte aceste recomandari. Asta deoarece astfel se pot feri pe ei insisi, dar si pe cei din jur, de pericolul infectarii cu noul Coronavirus. Inedit este faptul ca vocea care se aude prin portavoce, din… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

