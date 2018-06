Stiri pe aceeasi tema

- Emil Rengle a preluat controlul la Virgin Radio, vineri de dimineața, cu un super show ca sa demonstreze inca o data ca iși merita din plin titlul de ”cel mai talentat roman”, in 2018! Caștigatorul Romanii au Talent a venit cu toata trupa sa le plateasca o datorie mai veche matinalilor Virgin Tonic.…

- Piesa lui Tranda, “SxPB” a incins atmosfera in studio cu versurile wild și #boom. Intregul moment s-a auzit la Virgin Radio Romania și s-a vazut live pe pagina noastra de Facebook. In timp ce baieții de la matinal i-au facut galerie, Tranda ne-a incantat cu piesa “SxPB” de pe albumul Constangeles, album…

- In aceasta dimineața, Irina Rimes a cantat in premiera, in Virgin Tonic, Trilogia #despreel. Irina ne-a facut praf, mai intai, cu piesa ”Beau” care vorbește ”despre dragoste” , dupa cum ne-a marturisit chiar ea. Cu a doua piesa, careia Irina nu i-a gasit inca un nume și ii spune deocamdata ”Insta”,…

- Dupa ce am ascultat cover-ul asta avem o mare dilema: Seredinschi canta cumva piesa mai bine decat Smiley? You be the judge of that! Venit intr-o dimineața de primavara la Virgin Tonic, Seredinschi ne-a cantat pentru prima data un cover dupa piesa “O alta EA” a lui Smiley. Fostul concurent de la Vocea…

- Saptamana asta am descoperit, la Virgin Tonic, cat de bine poate sa cante live Seredinschi. Nu e de ajuns ca are voce, arata mai bine, mai și studiaza Nanotehnologia la Politehnica din București. Cum l-o fi putut lasa o fata astfel incat sa ajunga sa cante ”Piesa mea de dor”, greu de imaginat. Sebastian…