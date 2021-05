Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit. Tristan Tate a oferit primele declarații despre pozele incendiare din intimitate cu Alexandra Stan. Celebrul milionar a recunoscut ca a trait o idila tare frumoasa cu artista, dar mai ales, ca blondina i-a oferit cele mai de vis saptamani din viața sa, dupa care i-a frant…

- O fosta vedeta Pro TV suprinde cu o veste neașteptata in randul fanilor. Aceasta a oferit primele declarații dupa ce a marturisit ca este insarcinata pentru a patra oara. Despre cine e vorba și cum se simte acum viitoarea mamica? Veste extraordinara de la o fosta vedeta Pro TV: este insarcinata cu al…

- Alexandru Arșinel și Marilena, soția sa, sunt infectați cu noul coronavirus. Actorul in varsta de 81 de ani a facut primele declarații, a anunțat ca amandoi sunt internați in spital. Alexandru Arșinel și Marilena au avut simptome specifice coronavirusului, au fost testați și au descoperit ca sunt infectați…

- Ioana Tufaru (43 de ani), fiica regretatei soliste Anda Calugareanu, și iubitul Ionuț iși adora baiețelul, care le-a adus multa bucurie in suflete. Ioana exclude insa din start ideea de a mai avea un copil, din cauza varstei: “Nu pot fi o mama in carje!”, ne-a spus Ioana, in interviul oferit in exclusivitate…

- Roxana Blenche, la momentul adevarului. Concurenta de la Chefi la cuțite a oferit primele declarații despre nunta și copil. Finalista celebrului show culinar de pe Antena 1 se iubește de trei ani cu iubitul sau și au planuri mari de viitor. Iata ce a dezvaluit la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

- Andrada Barsauan a nascut recent, iar acum face și primele declarații de dupa acest mare eveniment din viața sa. Artista de muzica populara le-a vorbit fanilor despre cum este rolul de mamica, dar și despre bucuria și implinirea pe care le traiește acum.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor deveni parinți peste aproximativ 5 luni. Iubita matinalului de la Antena 1 a facut primele declarații despre cum se simte in aceasta perioada. „Suntem in 16 saptamani, 4 luni. Burtica crește ușor, ușor.Din pacate, la capitolul sport nu va pot arata exerciții deoarece…

- Andreea Mantea a vorbit pentru prima oara dupa mult timp despre cel de-al doilea copil. Vedeta susține ca și-ar dori foarte mult sa devina mama unei fetițe, chiar daca aceasta mai are un fiu, David, pe care il iubește enorm. Insa dilema inca exista: este sau nu Andreea Matea insarcinata?