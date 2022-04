Stiri pe aceeasi tema

- Întrun mesaj al Crucii Roii din Odesa postat pe reeaua social facebook se arat c sa lansat o linie telefonic gratuit pentru asisten psihologic. &bdquoAcum putei obine asisten calificat de la consultani experimentai nonstop. Toate apelurile pentru abonaii ucraineni sunt absolut gratuite i anonim...

- Concertul caritabil We Are One. Cine a cantat și ce au spus artiștii pe scena despre razboi Sambata, Arena Naționala din București a gazduit We Are One, cel mai mare concert caritabil organizat pentru refugiații din Ucraina. Evenimentul a fost organizat de Saga Festival, Kiss FM, Pro TV și Primaria…

- Adresandu-se donatorilor republicani, in weekend, fostul președinte al SUA, Donald Trump, a lansat o idee demna de filme SF, de a fi trimise avioane de lupta americane F-22 care sa poarte insemnele Chinei și drapelul chinez pentru a bombarda Rusia. Trump a propus Statelor Unite sa „bombeze rahatul din…

- Razboi in Ucraina. Consiliul Judetean Calarasi a anuntat ca va sprijini refugiatii ucraineni care ajung in Baragan. Crucea Rosie si Inspectoratul Scolar strang donatii pentru oamenii care fug din calea razbiuului.

- In timp ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat despre un atac iminent, armata ucraineana și forțele ruse se ciocnesc sambata, 26 februarie, dimineața, la Kiev pentru controlul capitalei Ucrainei, la doua zile dupa lansarea unei invazii a țarii ordonata de Vladimir Putin. Forțele ucrainene au…

- Cinic. Mizerabil. Sinistru. Asta e tot ce a oferit Occidentul sarmanilor ucrainieni. Ucraina a devenit o simpla carne de tun si astfel se deschide prima scena a piesei de teatru din acest sezon. Dupa prima piesa regizata perfect de sefii la lume si incheiata cu happy ending prin gripa, urmeaza a…

- Randi incepe anul in forța, lansand o piesa de top, in colaborare cu binecunoscutul cantareț australian Faydee. Body Language este o piesa dance energica, cu influențe slap bass și cu subtile influențe balcanice in tema și interpretare. Piesa este compusa și produsa de Randi, in studiourile Famous Production,…

- Leony ne aduce in caști un remediu. Dupa succesul de care s-a bucurat piesa „Faded Love”, Leony revine acum cu „Remedy”, inspirata fiind de curentul anilor ’80. De altfel, „Remedy” a reprezentat pentru artista o noua provocare. „Faded Love”, piesa inspirata din „Dragostea din Tei” a celor de la O-Zone,…