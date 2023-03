Randi este singur de 9 ani: “Nu iau decizii pe viață într-un mod emoțional” Randi se bucura de succes in muzica atat in varianta cu Morandi, alaturi de Marius Moga, cat și in cariera solo. Adorat de femei, celebrul artist a dezvaluit, pentru UNICA.ro, ca in ultimii ani nu a mai facut loc in viața lui vreunei femei, in calitate de iubita, deși tatal sau este nerabdator sa ii prezinte viitoarea partenera de viața. Cantarețul Randi a povestit, in exclusivitate pentru UNICA.ro, despre legatura speciala pe care o are cu fratele lui, Alexandru, cu care este și partener la casa de producție, pe ce cheltuiește cei mai mulți bani, dar și ce planuri are cu cariera.Randi schimba… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

