- Sute de elevi de la liceul teoretic Mihai Eminescu au participat voluntar la o campanie de plantat copaci pe strada Navodari. Sii anul trecut, adolescentii s-au alaturat campaniei de toamna de plantat copaci a Serviciului Public Pavaje Spatii Verzi din subordinea Primariei Calarasi.

- Temperaturi de vara in județul Alba, in acest weekend. Meteorologii sunt optimiști in ceea ce privește temperaturile inregistrate in județul Alba la acest sfarșit de saptamana, așadar va puteți face planuri pentru sambata și duminica. La Alba Iulia vor fi sambata maxime de 23 de grade, iar vremea va…

- Proiectul propus de mai multi senatori si deputati PNL pentru modificarea Codului Muncii in sensul reintroducerii saptamanii de lucru de sase zile este o masura "absurda si nedospita" care nu numai ca da Romania inapoi cu 30 de ani, dar o si decupleaza de Europa, scrie joi ministrul Muncii, Marius…

- Toamna și-a așternut primele oglindiri intr-un tablou splendid pictat in cuvinte, flori, oameni. In cea de-a patra zi a lui septembrie, la Ploiești, intr-un spațiu primitor al Clubului Laguna, s-a desfașurat o dubla lansare. Cartea Luizei Radulescu Pintilie, redactor coordonator al ziarului Prahova,…

- Proiectul “NATURA SI AVENTURA”, finantat de Ministerul Tineretului si Sportului si realizat in parteneriat cu Organizatia Nationala “Cercetasii Romaniei” – Post-ul Proiectul “Natura și aventura” a ajuns la final apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cea de-a 88-a etapa a programului “Natura ne invata primii pasi in viata”, intitulata sugestiv“SCOALA MUNTELUI E SCOALA VIETII”, desfasurata in Post-ul Proiectul „Școala muntelui este școala vieții” a ajuns la final apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Lista completa a benzinariilor Rompetrol unde poate fi gasit KindTap: https://www.rompetrol.ro/kindtap. „In ultimii 10 ani, am dezvoltat numeroase proiecte prin care am sprijinit HOSPICE Casa Speranței, fundație ce contribuie activ la imbunatațirea calitații vieții pentru pacienții adulți…

- Guvernul a aprobat, in aceasta saptamana, un proiect de hotarare in vederea inceperii demersurilor pentru vanzarea mai multor locuințe ANL din Ploiești. Proiectul aprobat de Executiv se refera la stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuințe din municipiul Ploiești, județul Prahova, construite…