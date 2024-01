Stiri pe aceeasi tema

- Copresedinta REPER, europarlamentarul Ramona Strugariu, a transmis, vineri, intr-un comunicat de presa, ca la nivelul conducerii partidului nu a existat „absolut nicio discuție despre fuziunea cu PNL” si formațiunea nu ia in calcul un astfel de scenariu.„Nu fuzionam cu PNL. Liberalismul are nevoie…

- Copresedintele partidului REPER, Ramona Strugariu, a transmis vineri, despre ancheta DNA privind achizitiile de vaccin anti-Covid, ca justitia trebuie sa isi faca treaba si sa investigheze si ca oana Mihaila este un om profesionist si integru si are toata increderea ca va pune la dispozitia autoritatilor…

- Former Health Minister Ioana Mihaila is a dedicated, honest professional, REPER Party co-chair, MEP Ramona Strugariu said on Friday in connection with the investigation initiated by the anti-corruption watchdog into the procurement of Covid vaccines."Justice must do its job and investigate. There…

- Copresedintele partidului REPER, Ramona Strugariu, a declarat sambata, despre declaratiile primarului USR, Elena Lasconi, referitoare la faptul ca a votat la referendumul pentru familia traditionala ca nu are o problema cu faptul ca a votat “Da” ci cu faptul ca in aceste conditii, aceasta deschide lista…