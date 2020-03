Stiri pe aceeasi tema

- Paris Hilton, una dintre cele mai apetisante blonde din lume, a ales sa isi sarbatoreasca ziua de naste in stilul caracteristic. Zeci de mii de euro a scos artista din bucuzare pentru o petrecere cum nu multi au avut parte sa vada. Focoasa blonda a impartasit cu fanii pe contul sau de Instagram momente…

- A implinit 30 de ani si a marcat momentul asa cum se cuvine! Ramona Gabor a dovedit, inca o data, ca traieste pe picior mare. Sora Monicai Gabor a petrecut pana dimineata, in cele mai scumpe localuri din Dubai.

- Emil Gabor s-a mutat la Bacau pentru ca in Bucuresti nu maiavea pe nimeni, dupa ce Monica si Ramona Gabor s-au mutat si ele din Capitala,in America si, respectiv, Dubai. De altfel, Emil Gabor a declarat, cuamaraciune, ca a ajuns singur la batranete, desi este tatal a trei fete.Din cauza problemelor…

- Cea mai scumpa petrecere de Revelion din lume se pare ca va avea loc in Dubai si anume in renumitul hotel Burj Al Arab Jumeirah. Cei care vor sa petreaca noaptea dintre ani acolo, trebuie sa scoata din buzunare tocmai 80 de mii de dolari.

- Ramona Gabor, sora Monicai Gabor, s-a intors in Dubai, acolo unde și-a construit o cariera. Deși planuia sa se mute la sora ei, in Los Angeles, vedeta a renunțat la planurile sale, susținand ca in Dubai are tot ce ii trebuie pentru a duce un trai decent: ”relații conexiuni, afaceri”. ”Am o viața minunata…

- Cantareața de muzica populara Georgiana Lobonț, caci despre ea este vorba, este o mama implinita și fericita. Pe 8 decembrie, fiul ei, Eduard Nicolas, a implinit doi anișori, motiv de mare sarbatoare și petrecere in neamul lor. Georgiana Lobonț și-a sarbatorit fiul cu mare fast, la un restaurant din…

- Marcel Pavel a implinit 60 de ani si a dat o petrecere fastuoasa in cinstea sa. Chiar daca ziua de nastere a artistului este astazi, pe 4 decembrie, Marcel Pavel a inceput bairamul inca de marti seara.