Stiri pe aceeasi tema

- Jon Flanagan (25 de ani) este pe punctul de a semna cu echipa antrenata de Steven Gerrard, Glasgow Rangers, scrie Daily Mail. Fundasul stanga englez, care a jucat alaturi de Gerrard la Liverpool, va pleca in Spania, la baza de pregatire a lui Rangers din Malaga, pentru a efectua o serie…

- Romania este tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare numar de oameni saraci, iar peste un sfert dintre locuitori traiesc cu mai putin de 5,5 dolari pe zi, a declarat, miercuri, Donato De Rosa, economist-sef al Bancii Mondiale, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. ‘Exista diferente uriase…

- Judetul Prahova si orasele Piatra Neamt, Alba Iulia si Seini au castigat concursul ''Orasul durabil'', care a fost dedicat initiativelor inovatoare din domeniul dezvoltarii sustenabile, fiind organizat de Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Business France si Camera franceza…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, saluta lansarea in Romania a consultarilor cetatenesti privind viitorul Uniunii Europene. "Consultarile cetatenesti cu privire la viitorul Uniunii Europene au fost lansate ieri, de Ziua Europei, de Ministerul roman al Afacerilor Externe,…

- Va prezentam textul integral al sesizarii: București, 4 mai 2018 Domnului Valer DORNEANU PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,…

- PR2Advertising.ro te invita pe 25 aprilie 2018 la a doua editie a conferintei GDPR. Evenimentul are loc la Premier Palace Hotel & Spa din Bucuresti, incepand cu ora 9:40 si este destinat managerilor, specialistilor in promovare si marketing, avocatilor si, in general, celor care sunt interesati si preocupati…