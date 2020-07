Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu a comentat situația din Liga 1 și cere o schimbare a formatului competiției din sezonul viitor. Antrenorul vrea ca nicio echipa sa nu retrogradeze, iar din sezonul viitor sa fie 18 echipe in Liga 1, urmand a promova primele patru clasate din Liga 2 (in acest moment: UTA, Turris, FC Argeș…

- FC Farul a demarat pregatirea pentru sezonul viitor al Ligii a 2 a. Viorel Lica asteapta cu nerabdare meciurile oficiale si revenirea spectatorilor in tribune. Lui Marius Leca i se par ciudate antrenamentele pe grupe de jucatori, dar se pregatesc bine si asa.FC Farul Constanta a reluat pregatirea, demarand…

- ​O echipa din play-off si trei din play-out au ramas în cursa pentru câstigarea Cupei României, editia 2019-2020. Miercuri si joi vor avea loc partidele din prima mansa a semifinalelor. Returul este programat peste doua saptamâni. Meciurile vor fi în direct la Digisport,…

- „Baietii in ghete” au avut ieri ultima sedinta de pregatire din aceasta luna. Jucatorii Politehnicii au primit o „mini-vacanta” de zece zile inainte de reluarea pregatirilor. Clubul alb-violet vrea sa inceapa antrenamentele normale pentru editia 2020-21 a Ligii 2 pe 1 iulie, dar totul depinde si de…

- Dupa ce au batut palma cu antrenorul Dorin Goian, conducerea Forestei incearca in aceste zile sa structureze un lot competitiv de jucatori pentru ediția viitoare de campionat.„Dorim sa ne bazam in mare masura pe nucleul de jucatori care a dus greul in sezonul precedent. Robert Martin, Eugen ...

- Esalonul secund se va relua pe 4 iulie, cu un play-off la care vor participa doar primele 6 clasate. Celelalte echipe sunt intr-o vacanța prelungita In Liga a 2-a, lucrurile sunt mai simple decat in prima divizie. Promovarea se va decide in urma unui play-off, la care vor participa doar primele 6 formații,…

- Neven Hrupec și-a prelungit contractul cu echipa de pe maul Dunarii. Rapid, echipa antrenata de Carmen Amariei, se intarește pentru a nu mai avea emoții de retrogradare in sezonul viitor Rapid vrea sa scape de grijile retrogradarii in sezonul viitor și incearca sa-și faca o echipa competitiva. Formația…

- Federatia Romana de Fotbal a propus trei variante de incheiere a sezonului 2019-2020 in esalonul secund, iar dupa ce reprezentantii cluburilor au votat, s-a ajuns la urmatoarea solutie: primele șase formatii clasate, care și-au depus si dosarul de licențiere pentru Liga 1, vor evolua intr-un turneu…