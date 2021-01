Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce unii sunt arestați in lipsa, dați in urmarire prin Interpol, incatușați și bagați la racoare, Victoraș Micula așteapta, cu zambetul pe buze, ca judecatorii sa il invite la proces și sa il citeze legal, la recepția unui hotel de cinci stele din Elveția.

- Voluntarii de la asociația Save the Horses Romania au intervenit duminica, 17 ianuarie, pentru a salva un cal care agoniza intr-un șanț din orașul prahovean Baicoi, a notat Ziarul Incomod . Calul a fost ridicat cu greu din șanțul in care cazuse, iar acum este in siguranța la un adapost. Nu se știe deocamdata…

- Animalul a ajuns acum sa traiasca liber, intr-o rezervatie, insa are in continuare un comportament deviant, dupa 6 ani de libertate. Are lungi momente de letargie si se plimba obsesiv in cerc, ca detinutii, ca si cum ar fi intr-o cusca mica.

- Imagini cu mai mulți șacali care produc sunete infricoșatoare au fost filmate in Tulcea cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei. Șacalul este o specie mica, retrasa, foarte greu de vazut, spun specialiștii. Filmarea rara a fost realizata intr-un ocol silvic din Tulcea. In imagini…

- Un pacient infectat cu Covid-19 a fugit, luni seara, din Spitalul Județean Drobeta Turnu-Severin. La scurt timp barbatul a fost gasit pe strada și dus inapoi la unitatea medicala de catre medici, transmite Ziarul Actual Mehedinți.Imagini incredibile au fost surprinse, luni seara, la Drobeta-Turnu Severin,…

- Ana Baniciu nu mai e singura! Celebra cantareața e foarte discreta cand vine vorba de viața pensonala, mai cu seama cu relațiile sale. Blondina a postat o fotografie cu ajutorul carora le-a dezvaluit celor care o urmaresc faptul ca iubește și e iubita. Ana Baniciu, nou relație. Cine e iubitul cantareței?…

- Daca ai fi intalnit-o acum trei ani, nici nu ai fi știut ca este ea! Daria s-a lasat de mai multe ori pe mainile medicilor esteticieni și s-a transformat radical! Cum arata iubita lui Alex Bodi in urma cu cațiva ani? Imagini incredibile cu rusoaica! Este de nerecunoscut!

- Are doar 11 ani și a reușit sa impresioneze pe toata lumea! Amina Ependieva, caci despre ea este vorba, este considerata fetița cu albinism de o frumusete rapitoare! Copila face furori pe rețelele de socializare, iar oamenii raman șocați de felul in care arata! Galeria foto sta drept dovada pentru a…