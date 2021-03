Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca, anul trecut, masurle active au salvat 1,4 mlioane de locuri de munca, asa ca cele mai multe dintre acestea au fost prelungite si in acest an. Turcan a precizat ca s-au platit 4,6 miliarde de lei pentru aceste masuri de pe piata muncii, din totalul celor…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a demarat, impreuna cu Inspectia Muncii, o campanie de informare a romanilor care lucreaza in strainatate cu privire la modul de recrutare, conditiile de munca si drepturile acestora, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. …

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a vorbit, marți seara, la B! TV, despre masurile avute in vedere in contextul creșterii numarului de infectari cu coronavirus, care ar putea duce la instituirea unor noi restricții. Intrebata daca exista planuri pentru angajatori sau angajați de a impune noi reguli,…

- Campania nationala de evaluare a ajutoarelor sociale va demara in curand in toata tara, in primul rand pentru a identifica beneficiarii care se afla in situatii cu adevarat vulnerabile, fiind inapti de munca, a anuntat, pe Facebook, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem in etapa de pregatire…

- Premierul desemnat Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu va insela increderea cu care a fost investit si va face tot ce va putea pentru indeplinirea obiectivelor: trecerea cu bine peste criza din sanatate si repornirea economiei. „Stimati colegi senatori si deputati, colegi, membri ai Guvernului,…

- Atunci cand vom trage linie, vom constata probabil ca nici macar criza financiara inceputa in 2008-2009, considerata cea mai grava de dupa cea din anii '30, nu a transformat economia atat de adanc și de radical pe cat este in curs sa o faca actuala criza sanitara, scrie Lucian Davidescu, intr-un nou…