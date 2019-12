Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre Parlament, scrie Agerpres.

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botosani, ca liberalii vor sustine in Parlament proiectele de lege care vizeaza desfiintarea Sectiei de investigare a...

- Ludovic Orban a comentat afirmatiile ministrului Justitiei cu privire la recursul compensatoriu. "Am vazut anumite preluari in presa legate de declaratiile colegului meu si vreau sa amintesc ca intre obiectivele specifice ale programului de guvernare se numara si abrogarea recursului compensatoriu.…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, joi, ca Ministerul Justitiei va sustine, in Parlament, acele propuneri legislative care sa conduca la abrogarea recursului compensatoriu in forma actuala, deși PNL susținea ca va abroga legea cand va ajunge la guvernare, prin hotarare de guvern.Ludovic…

- USR critica decizia Ministerului Justiției de a amana abrogarea Legii recursului compensatoriu pana la finalizarea unei analize. Partidul ii cere ministrului Justiției, totodata, sa nu organizeze concursuri pentru noii procurori șefi de la Parchetul General, DNA și DIICOT fara modificarea legii,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, anunta ca sprijina propunerile legislative care sa duca la abrogarea legii privind recursul compensatoriu, dar sustine ca o abrogare ”abrupta” a legii ar putea duce la un val de condamnari la CEDO pentru Romania. “In plan juridic, in Parlament vom sustine acele…

