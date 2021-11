Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat, joi, un comunicat cu precizari privind formularul pentru obținerea ajutorului de incalzire a locuinței. “Formularul nu este o invenție romaneasca” ar fi prima dintre precizari, marca Raluca Turcan, ministrul Muncii. Nici nu ne așteptam ca Romania sa…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, in conferința de presa susținuta la Palatului Victoria dupa ședința Executivului, ca Guvernul Cițu a aprobat o ordonanța de urgența in baza careia li se acorda sprijin parinților care vor sta acasa cu copiii lor, daca aceștia fac școala online. Ministrul…

- Nu, nu e vreun banc cu milițieni, deși așa suna din titlu. Este evenimentul la care au participat 7 cetațeni-vedeta in țara noastra, cu tot cu Raluca Turcan, ministrul Muncii, pentru a inaugura un centru itinerant pentru copiii cu dizabilitați de la Tulcea. Adica un fel de nava care a fost amenajata…

- Raluca Turcan ne lovește din nou cu una dintre gafele ei celebre, genul filozofic. Miercuri, la conferința de presa de dupa ședința de Guvern, a atenționat tinerii ca “tinerii nu raman tineri o veșnicie“. Raluca Turcan este “implicata full-option” la ministerul Muncii, este cea care ne dadea explicații…

- Fostul premier Mihai Tudose o critica pe Raluca Turcan, ministrul Muncii, pentru ca nu a știut sa raspunda din nou la intrebarile ziariștilor, care erau interesați de creșterile mari de prețuri din ultima perioada. “Eroina principala și reprezentativa, in egala masura, este, bineințeles, vechea noastra…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de urgența pe care a avut-o, luni, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei, ca prețurile la energie nu vor fi plafonate. In schimb, prim-ministrul…

- Raluca Turcan face gafa dupa gafa. Dupa ce s-a enervat pe ziariștii care au facut-o sa arate ca “un monstru”, ministrul Muncii s-a balbait cand a fost vorba despre ajutoarele pe care statul ar trebui sa le dea persoanelor vulnerabile, in contextul scumpirilor la energie. Internauții au montat un filmuleț.…