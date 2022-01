Judetul Prahova: O persoana este ranita grav, dupa ce a cazut 200 m in masivul Bucegi

O persoana a fost grav accidentata dupa ce a cazut, duminica dupa amiaza, intr o rapa in masivul Bucegi, judetul Prahova. Potrivit reprezentantilor Salvamont Busteni, accidentul s a petrecut in Valea Galbinele. Persoana in cauza a… [citeste mai departe]