- Au inceput audierile in cazul tragicului accident in care doua fetițe au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un polițist de la Secția 5 de Poliție din Capitala. La audieri, martorii au facut și ei marturii șocante, a dezvaluit, sambata, Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei. “Ancheta se desfașoara…

- Intre timp, agentul vinovat de tragedie a fost lasat liber. Mama copilei a povestit, cutremurata, ca inainte de tragedie cu o zi, chiar in acel loc, fetița i-a marturisit ca citez ,,nici poliția nu ma lasa sa trec pe aceasta trecere”.Oamenii revoltați de aceasta nenorocire se pregatesc de protest. Pe…

- Noi detalii surprinzatoare si socante au iesit la suprafata in cazul politistului care a ucis o fetita pe trecerea de pietoni si a bagat in spital o prietena a acesteia. Agentul nu este absolvent al vreunei școli de poliție, nici al Academiei, ci a ajuns in poliție prin incadrare din sursa externa.…

- Imagini de-a dreptul scandaloase ies la iveala imediat dupa accidentul tragic de ieri din Sectorul 1 al Capitalei. Polițistul care a accidetat mortal o fetița de 12 ani a lovit-o cu picitorul pe asflat sa vada daca mai micșa. Martorii au avut puterea sa filmeze scena.

- O tragedie fara margini a avut loc, ieri dupa-amiaza, in București, acolo unde o mașina de Poliție a lovit din plin doua fetițe de 11 ani, respectiv 13 ani. In urma impactului devastator, una dintre fetițe a fost aruncata 30 de metri, in timp ce a doua a fost lovita puternic, impact ce i-a produs […]…

- Este vestea care a cutremurat intreaga țara astazi! O fetița de doar 12 ani a fost omorata in urma cu puțin timp. A fost calcata de o mașina de poliție pe un bulevard cunoscut aflat in sectorul I al Capitalei. Din nefericire, fata nu a mai avut nicio șansa la viața. Familia fetei traiește in continuare…

- Doi copii au fost salvați de catre un polițist local in ultima clipa. Aceștia traversau strada pe trecerea de pietoni, legal, moment in care o șoferița era sa-i loveasca. Intamplarea a avut loc in județul Timiș, localitatea Ghiroda. Copii salvați de un polițist local Cei doi copii erau sa fie loviți…