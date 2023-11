Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank Romania a inregistrat in primele noua luni un profit de 1,3 miliarde lei, in crestere cu 45% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat vineri banca, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, banca a inregistrat active totale de 67,5 miliarde de lei in primele noua luni,…

- Economistul Cristian Paun demonteaza afirmațiile premierului Marcel Ciolacu , care a vorbit despre un echilibru intre cheltuieli si investitii, profesorul de economieexplicand ca este de gaga sa compari deficitul (diferența dintre cheltuielile totale și veniturile totale) cu cheltuielile de investiții.…

- CEC Bank semneaza cu Fondul European de Investiții un nou acord de 105 milioane de euro pentru sustinerea IMM-urilorCEC Bank a semnat cu Fondul European de Investitii (FEI) un nou acord, de 105 milioane de euro, pentru sustinerea IMM-urilor si a companiilor mici cu capitalizare medie pentru cresterea…

- Nestle raporteaza vanzari totale de 68,8 miliarde franci elvetieni in primele noua luni ale anului, in usoara scadereNestle, cea mai mare companie de produse alimentare si bauturi din lume, raporteaza vanzari totale de 68,8 miliarde franci elvetieni in primele noua luni ale anului, in usoara scadere…

- Cele peste 200 de companii controlate de Guvern, cele mai mari companii din portofoliul statului, au avut in prima jumatate a anului un rezultat brut de 10,68 miliarde de lei, in scadere usoara comparativ cu rezultatul record de 11,3 miliarde de lei inregistrat in primele sase luni ale anului trecut.…

- ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei in primul semestru din 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor nete pana la 69,08 miliarde de lei – plus 29,4% fata de perioada similara a anului trecut”, anunta…

- Grupul Banca Transilvania, care include cea mai mare banca din Romania, a realizat in primul semestru un profit net de 1,581 miliarde lei, in crestere cu 51% de la un rezultat pozitiv de 1,046 miliarde lei in prima parte a anului trecut, si venituri operationale de 3,675 miliarde lei, mai mari cu 30%…

- ProCredit Bank finanțeaza Grupul Agro Nevada Tim cu 1,8 milioane de EURO pentru achiziția de utilaje agricole noi, prin Programul „AGRI” de cofinanțare a IMM-urilor in parteneriat cu Fondul European de Investiții. Imprumutul are ca destinație achiziția de tractoare, semanatori, discuri și accesorii…