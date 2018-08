Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat in barierele de securitate ale parlamentului britanic, marți dimineața. Mai mulți oameni au fost raniți, informeaza BBC. Soferul masinii a fost retinut, potrivit site-ului BBC. Incidentul a avut loc la ora locala 7.30 (9.30 ora Romaniei). Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o…

- Doua persoane au ajuns la spital duminica dupa un accident produs pe raza localitatii Sinersig. Din primele cercetari facute de politisti a rezultat faptul ca o soferita nu a pastrat distanta in mers si, pe fondul neatentiei, a lovit din spate o masina care circula regulamentar. Martorii au declarat…

- Politistii din Vaslui au demarat cautarile in cazul unui adolescent de 15 ani care a fost rapit, joi, de persoane necunoscute, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, baiatul a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce…

- Patru civili si un politist au fost raniti in urma unui accident rutier petrecut joi pe DN 19 Satu Mare Oradea, in localitatea satmareana Moftinu Mic, dupa ce o autospeciala neinscriptionata a Politiei a intrat intr o masina care i a iesit in fata de pe un drum laturalnic, a declarat pentru AGERPRES…

- "Colegii mei erau in exercitarea atributiilor de servicu, chiar in timpul serviciului. La un moment dat le-a iesit in fata, de pe o strada laturalnica, un autoturism care le-a taiat calea, nu au mai putut evita, au intrat in coliziune cu ei. Din autospeciala noastra, conducatorul auto, un coleg de…