Rahan, eroul comunist al copilului Florin Cîțu Premierul Florin Cițu a vorbit la podcastul “Fain & Simplu” cu Mihai Morar despre viața sa privata și despre copilarie. Intrebat cine a fost eroul copilariei sale, premierul a dat un raspuns – surpriza, pe care el il considera, insa, clasic pentru cei din generația sa. “Rahan” a raspuns, fara sa clipeasca, Florin Cițu, la […] The post Rahan, eroul comunist al copilului Florin Cițu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu sustine ca liberalii vor fi la guvernare opt ani si de aceea face reforme, pentru a se asigura ca acest lucru se va intampla. „Dupa 30 de ani de socialism cu fața umana și 45 de ani de comunism, este nevoie de cel puțin 8 ani de liberalism”, a declarat premeirul marți […] The post…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi seara, la Digi24, ca petrecerile de noapte sunt interzise, chiar daca restricțiile de circulație pe timp de noapte sunt ridicate. Prim-ministrul a precizat ca ridicarea restricțiilor de noapte nu inseamna ca se va da unda verde petrecerilor private. „Daca am libertatea…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca nu ia in calcul remanieri in acest moment, desi in ultimele zile au aparut zvonuri privind eventuale schimbari ale unor miniștri USR PLUS, printre cei vizați fiind ministrul Economiei, Claudiu Nasui. „Nu, nu iau in calcul o remaniere in acest moment”, a raspuns Florin…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca va prelua interimar functia de ministru al Sanatatii, dupa revocarea lui Vlad Voiculescu si dupa ce Dan Barna a refuzat sa ocupe aceasta pozitie. “Odata cu propunerea de revocare a lui Vlad Voiculescu, i-am trimis președintelui și propunerea de numire a…

- Premierul Florin Cițu a plecat brusc dintr-o conferința de presa a partidului, in timp ce ziariștii il intrebau mai multe detalii despre masurile luate impotriva celor care au organizat protestele anti-masca și anti-restricții din week-end-ul ce a trecut. “Eu ii inteleg pe romani ca, dupa un an de zile,…

- Premierul Florin Citu a declarat ca reforma in sectorul public a inceput prin stoparea cresterii anvelopei salariale, masura care ar urma sa fie decisa si pentru anul viitor, odata cu digitalizarea si restructurarea companiilor de stat cu probleme. Premierul a anunțat, la o conferința pe teme economice,…

- Premierul Florin Citu a spus ca nu este de acord cu introducerea de exceptii pentru anumite profesii, precum cadrele didactice sau medicii, in proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu in sistemul de stat. Șeful Guvernului a declarat, la Parlament, ca proiectul pe care l-a vazut…

- Premierul Florin Cițu susține ca sunt zeci de mii de locuri libvere la vaccinare, in mai multe orașe din țara, deși unele localitați sunt in carantina sau au un numar mare de imbolnaviri. Prim-ministrul l-a atacat direct chiar pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care cere, de mai multe zile, mai…