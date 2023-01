Stiri pe aceeasi tema

- Aliatii NATO sunt „angajati sa creasca sprijinul pentru Bosnia-Hertegovina, Georgia si Republica Moldova”, parteneri „afectati de presiunea rusa”, a declarat miercuri, la Bucuresti, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. „NATO si aliatii NATO ofera de multi ani sprijin pentru…

- Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale Aliantei Nord-Atlantice, dar si din tari partenere, vin la Bucuresti ca sa discute, marti si miercuri, despre cele mai urgente probleme ale blocului militar chiar in vecinatatea unui razboi de agresiune fara precedent in Europa ultimelor opt decenii. …

- Ziua internationala a Marii Negre este sarbatorita an de an la 31 octombrie, data la care, in 1996, a fost semnat Planul Strategic de Actiune pentru Marea Neagra de catre cele sase tari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Citește și: 31 Octombrie: Sarbatoarea…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a informat pe secretarul general al NATO in legatura cu decizia Romaniei de a contribui cu 1,3 milioane de dolari la Fondurile Voluntare ale Alianței pentru susținerea Georgiei, Republicii Moldova și a Ucrainei in contextul razboiului de agresiune purtat pe teritoriul ucrainean.…

- Rompetrol Rafinare SA a fost infiintata in 1991, are sediul social in Navodari, iar actionarii sunt KMG International N.V., cu sediul in Olanda, cu 48,11 din capital, Statul Roman reprezentat de Ministerul Energiei, cu 44,69 din capital, si restul Actionari Lista. Director general este Felix Crudu Tesloveanu…